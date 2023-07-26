Захватывающий 2D-платформер Mr Run and Jump вышел для ПК и консолей ©

Всемирно известный издатель и разработчик видеоигр из Саннивейла (Калифорния, США) Atari и независимый разработчик игр из Сент-Луиса (Миссури, США) Graphite Lab сообщили, что их умопомрачительный 2D платформер Mr Run and Jump стал доступен для ПК в Steam и EGS и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, а вскоре и для Atari VCS в цифровых магазинах.

Mr Run and Jump сочетает в себе восхитительный платформер с точным и плавным управлением. Сложный, динамичный дизайн уровней требует концентрации, обеспечивая максимальную воспроизводимость благодаря предметам коллекционирования, испытаниям и испытаниям на время.

Попав в прекрасные Царства Цвета, титулованный Мистер Беги и Прыгай отправляется в стремительное флуоресцентное приключение, чтобы победить грозную Пустоту и спасти свою пропавшую собаку Прыжок.

Эта игра требует от игроков не только ловкости, но и сообразительности. Mr. Run and Jump отличается точным управлением, плавным игровым процессом и плавным дизайном уровней, что делает его мечтой спидраннера. В качестве титульного героя игроки должны бегать, прыгать, бросаться и катиться в труднодоступные места, чтобы найти предметы коллекционирования. Игроки также могут настроить уровень сложности с помощью Dynamic Assistance, чтобы получить более доступный опыт, снизив на пару ступеней леденящую сердце опасность.