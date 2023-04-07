Стелс-рогалик Mr. Sun's Hatbox выйдет на PC и Switch уже 20 апреля ©

Издатель Raw Fury и разработчик Kenny Sun официально сообщили о том, что релиз стелс-платформера Mr. Sun’s Hatbox состоится на Switch и PC (Steam) уже 20 апреля. По случаю анонса даты выхода игры партнеры представили и релизный трейлер.

Mr. Sun's Hatbox позволяет игрокам управлять причудливыми и веселыми сотрудниками службы доставки мистера Сана. Начиная с нуля, игроки быстро создадут свой штаб и наймут новых сотрудников, которые помогут вернуть украденную коробку со шляпами. Каждая миссия проходит на процедурно сгенерированных уровнях, полных препятствий, врагов и испытаний.