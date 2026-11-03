Удары локтями, коленями и жёсткие поединки - представлен геймплей файтинга Muay Thai Xtreme

Тайская студия SquadX представила геймплейный трейлер Muay Thai Xtreme — трёхмерного файтинга, посвящённого муай-тай, одному из самых зрелищных видов боевых искусств. Разработчики обещают передать особенности настоящего тайского бокса, сделав акцент на технике и тактике поединков.

В новом ролике авторы подробно знакомят зрителей с боевой системой. Игроки смогут использовать различные удары руками, ногами, локтями и коленями, блокировать атаки противника и искать подходящий момент для контрудара.

В отличие от традиционных аркадных файтингов, Muay Thai Xtreme сосредоточена на поединках в стиле настоящего тайского бокса. Разработчики также готовят многопользовательские сражения и турниры, в которых можно будет проверить свои навыки против других бойцов.

За создание игры отвечает независимая студия SquadX, а издателем выступает Rising Tide Publishing. Релиз Muay Thai Xtreme запланирован на второй квартал 2027 года для PC. Уже 6 ноября разработчики собираются запустить очередной этап альфа-тестирования с ограниченным количеством участников.