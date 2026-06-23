Амбициозный корейский стелс-экшен MUDANG: Two Hearts никогда не увидит свет - студия обанкротилась

Весьма перспективный корейский стелс-экшен MUDANG: Two Hearts, который запомнился зрелищными трейлерами, теперь уже окончательно отменен. Команда разработчиков из южнокорейской EVR Studio не смогла справиться с серьезными финансовыми трудностями и официально признана банкротом.

Проект обещал уникальный сеттинг и захватывающий сюжет. События MUDANG должны были разворачиваться в Сеуле альтернативного будущего, после объединения Северной и Южной Кореи. Игрокам предлагали взять под контроль двух совершенно разных персонажей, оказавшихся в эпицентре вооруженного восстания террористов: элитного солдата спецназа Чжи Чон-тэ и популярную K-POP звезду Габи. Разработчики планировали объединить глубокий сюжет с реалистичными механиками военного стелс-шутера.

Всего спустя полгода после после анонса на презентации Xbox — в январе 2026 года — корейская пресса забила тревогу. Инсайдеры и корейские журналисты выяснили, что студия провела катастрофические и радикальные кадровые сокращения, из-за чего в штате компании осталось числиться всего... 2 человека. Подобные новости свидетельствовали о полном крахе производства.

Эти догадки о закрытии студии были официально подтверждены всего несколько дней назад, когда корейское интернет-бюро регистрации юридических лиц добавило в профиль компании статус «банкрот». Газета Sunday Newspaper провела расследование и получила комментарий от одного из ключевых инвесторов студии, компании Cheil Worldwide:

В настоящее время в суде уже ведется полноценная процедура банкротства EVR STUDIO. Наша компания зарегистрирована в качестве кредитора, и оставшиеся активы студии будут распределены в соответствии с законом.

К сожалению для тех геймеров, кто искренне ждал этот перспективный военный экшен, судьба проекта теперь официально решена... MUDANG: Two Hearts навсегда останется лишь красивым презентационным трейлером.