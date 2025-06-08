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MUDANG: Two Hearts 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 75 оценок

Мрачный стелс-экшен с тактическим реализмом и зомби MUDANG: Two Hearts получил атмосферный геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

На Xbox Games Showcase 2025 был анонсирован мрачный стелс-экшен MUDANG: Two Hearts — тактический шутер от третьего лица, действие которого разворачивается в Южной Корее недалёкого будущего. Игра выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series и PC.

MUDANG предлагает гибкий геймплей: скрытность, ближний бой или агрессивные атаки — выбирайте свой стиль. Уникальный реализм основан на движениях и тактиках корейских спецназовцев, запечатленных с помощью motion capture. Открытый дизайн уровней позволяет импровизировать: прятаться в тенях, взбираться по трубам и устраивать засады.

Враги динамично реагируют на действия игрока, координируясь в поисках и бою. Они вооружены так же, как и вы, и имеют свои уникальные роли — от диверсантов до гранатометчиков. Встречайте грозных боссов, проверяющих все ваши навыки.

Особенность MUDANG — смена двух героев с противоположных сторон: северокорейского спецназовца Чжи Чжонтэ и K-pop идола ГАВИ. Их истории пересекаются, раскрывая одну тревожную правду.

17
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BAZKIN

Че т сначала вайбы Splinter Cell, а потом какое то аниме с зомбями пошло

3
Gords

Чонг, чанг, муданг. Них..я не понятно. Надо понимать, это такая смесь калло фдути и стелса в корейских декорациях, и с зомби.

3
WerGC

неожиданно круто и по лучше анонса RE9

3
Комментарий удален
WerGC

не в одном глазу,на division похожа не давно анонсируемая игра The Expanse: Osiris Reborn

Schong Di

Бывшая Project TH

Just-a-your-King

На удивление вполне цепануло, надо пробовать

Legend_of_the_Hero

Норм.

MNM 777