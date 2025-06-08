Мрачный стелс-экшен с тактическим реализмом и зомби MUDANG: Two Hearts получил атмосферный геймплейный трейлер

На Xbox Games Showcase 2025 был анонсирован мрачный стелс-экшен MUDANG: Two Hearts — тактический шутер от третьего лица, действие которого разворачивается в Южной Корее недалёкого будущего. Игра выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series и PC.

MUDANG предлагает гибкий геймплей: скрытность, ближний бой или агрессивные атаки — выбирайте свой стиль. Уникальный реализм основан на движениях и тактиках корейских спецназовцев, запечатленных с помощью motion capture. Открытый дизайн уровней позволяет импровизировать: прятаться в тенях, взбираться по трубам и устраивать засады.

Враги динамично реагируют на действия игрока, координируясь в поисках и бою. Они вооружены так же, как и вы, и имеют свои уникальные роли — от диверсантов до гранатометчиков. Встречайте грозных боссов, проверяющих все ваши навыки.

Особенность MUDANG — смена двух героев с противоположных сторон: северокорейского спецназовца Чжи Чжонтэ и K-pop идола ГАВИ. Их истории пересекаются, раскрывая одну тревожную правду.