Mudang: Two Hearts, корейский стелс-экшен в духе MGS, отменён? В студии прошли увольнения, а официальный сайт закрыт

Пользователи обнаружили тревожные новости касательно недавно анонсированного стелс-экшена Mudang: Two Hearts от корейской студии EVR.

Сообщается, что в компании прошли увольнения, а официальный сайт студии и вовсе оказался закрыт. Есть вероятность, что уже в скором времени могут появиться официальные новости о закрытии проекта.

События Mudang: Two Hearts разворачиваются в недалёком будущем, в котором Южная и Северная Кореи находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного K-Pop коллектива и таинственный террорист.