Mudang: Two Hearts, корейский стелс-экшен в духе MGS, отменён? В студии прошли увольнения, а официальный сайт закрыт

Пользователи обнаружили тревожные новости касательно недавно анонсированного стелс-экшена Mudang: Two Hearts от корейской студии EVR.
Сообщается, что в компании прошли увольнения, а официальный сайт студии и вовсе оказался закрыт. Есть вероятность, что уже в скором времени могут появиться официальные новости о закрытии проекта.
События Mudang: Two Hearts разворачиваются в недалёком будущем, в котором Южная и Северная Кореи находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного K-Pop коллектива и таинственный террорист.
Какая невосполнимая потеря для игрового рынка. Печальный день для геймеров всех стран.
Я даже и не знал о такой игре).
Печально, если это правда. Проект выглядит любопытно.
мудангнулась....
в игру не вставили негров, поэтому студии не дали финансирования
Сразу видно идиота
Разводняк очередной хотели втюхать, да что то пошло не так )))
Игра выглядела много обещающей.
Странно. Может, вброс?
ого спасибо за новое ругательство, пойду продемонстрирую его в другом чате плейграунда!!!
Всё из-за названия, нужно было оставлять старое.