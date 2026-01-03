ЧАТ ИГРЫ
MUDANG: Two Hearts 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 100 оценок

Mudang: Two Hearts, корейский стелс-экшен в духе MGS, отменён? В студии прошли увольнения, а официальный сайт закрыт

AceTheKing AceTheKing

Пользователи обнаружили тревожные новости касательно недавно анонсированного стелс-экшена Mudang: Two Hearts от корейской студии EVR.

Сообщается, что в компании прошли увольнения, а официальный сайт студии и вовсе оказался закрыт. Есть вероятность, что уже в скором времени могут появиться официальные новости о закрытии проекта.

События Mudang: Two Hearts разворачиваются в недалёком будущем, в котором Южная и Северная Кореи находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного K-Pop коллектива и таинственный террорист.

Александр Гоголев

Какая невосполнимая потеря для игрового рынка. Печальный день для геймеров всех стран.

Babadzaki-San

Я даже и не знал о такой игре).

Tiger Goose

Печально, если это правда. Проект выглядит любопытно.

Saka Madiq

мудангнулась....

rei_nyasha

в игру не вставили негров, поэтому студии не дали финансирования

Ghost_God

Сразу видно идиота

askazanov

Разводняк очередной хотели втюхать, да что то пошло не так )))

enigmahas

Игра выглядела много обещающей.

Xavier_rich_s

Странно. Может, вброс?

MNM 777
Пэцка Глазэк

ого спасибо за новое ругательство, пойду продемонстрирую его в другом чате плейграунда!!!

BENDJI

Всё из-за названия, нужно было оставлять старое.

