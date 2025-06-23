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MUDANG: Two Hearts 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 86 оценок

Появились системные требования стелс-экшена MUDANG: Two Hearts - игра получит текстовый перевод на русский язык

AceTheKing AceTheKing
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Южнокорейская студия EVR STUDIO представила системные требования своего стелс-экшена MUDANG: Two Hearts, который был анонсирован на мероприятии Xbox Games Showcase 2025.

Системные требования:

Минимальные:

  • CPU: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X;
  • GPU: GTX 1650 / RX 5500XT;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на SSD: 150 ГБ.

Рекомендуемые:

  • CPU: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600;
  • GPU: RTX 3060 / RX 5700;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на SSD: 150 ГБ.

Кроме того, на странице игры в Steam указано, что игра получит текстовую локализацию на русский язык. Всего игра будет локализована на 19 языков, при этом полный дубляж получат лишь английский и корейский языки.

События игры разворачиваются в недалёком будущем, в котором Южная и Северная Кореи находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного K-Pop коллектива и таинственный террорист.

Релиз MUDANG: Two Hearts запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BAZKIN

150 гигов
Там весь Сеул в натуральную величину что ли?

4
Exies27

Походу да 😄

1
Ниалот Нзотович

Ой, новые калофдути поболее весят.

BAZKIN Ниалот Нзотович

В калофдутях сюжетка, варзона, сетевуха, зомби
И то если все кучей качать только

1
Ниалот Нзотович

Давно не играл в стелс игры, дилогию Project IGI перепрошел недавно вот.

1
askazanov

Достижение, нормальные системные требования, значит оптимизация на неплохом уровне

1
jax baron

ну вот норм требования- ну могут же - а не 3080 мать его