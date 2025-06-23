Появились системные требования стелс-экшена MUDANG: Two Hearts - игра получит текстовый перевод на русский язык

Южнокорейская студия EVR STUDIO представила системные требования своего стелс-экшена MUDANG: Two Hearts, который был анонсирован на мероприятии Xbox Games Showcase 2025.

Системные требования:

Минимальные:

CPU: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X;

GPU: GTX 1650 / RX 5500XT;

Оперативная память: 16 ГБ;

Место на SSD: 150 ГБ.

Рекомендуемые:

CPU: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600;

GPU: RTX 3060 / RX 5700;

Оперативная память: 16 ГБ;

Место на SSD: 150 ГБ.

Кроме того, на странице игры в Steam указано, что игра получит текстовую локализацию на русский язык. Всего игра будет локализована на 19 языков, при этом полный дубляж получат лишь английский и корейский языки.

События игры разворачиваются в недалёком будущем, в котором Южная и Северная Кореи находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного K-Pop коллектива и таинственный террорист.

Релиз MUDANG: Two Hearts запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X/S.