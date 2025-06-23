Появились системные требования стелс-экшена MUDANG: Two Hearts - игра получит текстовый перевод на русский язык

Южнокорейская студия EVR STUDIO представила системные требования своего стелс-экшена MUDANG: Two Hearts, который был анонсирован на мероприятии Xbox Games Showcase 2025.
Системные требования:
Минимальные:
- CPU: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X;
- GPU: GTX 1650 / RX 5500XT;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Место на SSD: 150 ГБ.
Рекомендуемые:
- CPU: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600;
- GPU: RTX 3060 / RX 5700;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Место на SSD: 150 ГБ.
Кроме того, на странице игры в Steam указано, что игра получит текстовую локализацию на русский язык. Всего игра будет локализована на 19 языков, при этом полный дубляж получат лишь английский и корейский языки.
События игры разворачиваются в недалёком будущем, в котором Южная и Северная Кореи находятся на пороге объединения. В центре сюжета находятся три главных героя: северокорейский солдат, который приехал по программе военного обмена в Южную Корею, участница популярного K-Pop коллектива и таинственный террорист.
Релиз MUDANG: Two Hearts запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X/S.
150 гигов
Там весь Сеул в натуральную величину что ли?
Походу да 😄
Ой, новые калофдути поболее весят.
В калофдутях сюжетка, варзона, сетевуха, зомби
И то если все кучей качать только
Давно не играл в стелс игры, дилогию Project IGI перепрошел недавно вот.
Достижение, нормальные системные требования, значит оптимизация на неплохом уровне
ну вот норм требования- ну могут же - а не 3080 мать его