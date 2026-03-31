MUDANG: Two Hearts 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 104 оценки

В корейской студии EVR, разработчиков MUDANG: Two Hearts, осталось только два сотрудника

monk70 monk70

Сообщается, что из корейской студии EVR Studio уволились все сотрудники, а объем продаж в 2025 году составил всего 660 000 вон (430 долларов США). Разработка Mudang: Two Hearts также стала невозможной.

Финансовое положение EVR Studio ухудшилось из-за затянувшейся разработки без стабильного дохода. Затраты на НИОКР значительно превышали объем продаж, а неудачные инвестиционные потоки привели к управленческому кризису.

В компании остались только два генеральных директора, что фактически сделало разработку игры невозможной. Теперь компания планирует переориентироваться на лицензирование интеллектуальной собственности, реструктуризацию, сокращение расходов, продажу активов и поиск новых инвестиций для выживания.

Tiger Goose

Очень жаль. Проект выглядел крайне перспективно.

Brainstoun

Жаль, я бы поиграл, игра выглядела круто.

НЕЧТОжества

Ну хоть комикс первоисточник можете почитать. "Шаман" называется.

qDan

А должен остаться только один

bysaturn

Выставки и аннонсирующие трейлеры сегодня чаще просто беливы без будущего, к сожалению.