В корейской студии EVR, разработчиков MUDANG: Two Hearts, осталось только два сотрудника

Сообщается, что из корейской студии EVR Studio уволились все сотрудники, а объем продаж в 2025 году составил всего 660 000 вон (430 долларов США). Разработка Mudang: Two Hearts также стала невозможной.
Финансовое положение EVR Studio ухудшилось из-за затянувшейся разработки без стабильного дохода. Затраты на НИОКР значительно превышали объем продаж, а неудачные инвестиционные потоки привели к управленческому кризису.
В компании остались только два генеральных директора, что фактически сделало разработку игры невозможной. Теперь компания планирует переориентироваться на лицензирование интеллектуальной собственности, реструктуризацию, сокращение расходов, продажу активов и поиск новых инвестиций для выживания.
Очень жаль. Проект выглядел крайне перспективно.
Жаль, я бы поиграл, игра выглядела круто.
Ну хоть комикс первоисточник можете почитать. "Шаман" называется.
А должен остаться только один
Выставки и аннонсирующие трейлеры сегодня чаще просто беливы без будущего, к сожалению.