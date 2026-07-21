Авторы головоломки The Muller-Powell Principle вернули права на игру после судебного спора с издателем Take Aim Games

Студия Three Dots Games урегулировала конфликт с издательством Take Aim Games, вернув себе права на интеллектуальную собственность и управление страницей игры в Steam. Разбирательство длилось около 1 года и обошлось разработчикам в 2000 долларов.

Конфликт между разработчиками научно-фантастической головоломки The Muller-Powell Principle и издателем Take Aim Games начался вскоре после релиза игры в 2023 году. В июле 2025 года глава студии Three Dots Games Артем Перевоз опубликовал открытое письмо, в котором обвинил издателя в невыплатах, навязывании геймплейных изменений и присвоении прав на проект из-за неокупаемости в первый год продаж. Представители издателя тогда отвергли обвинения, заявив, что разработчики регулярно нарушали сроки сдачи этапов работы, а задержки выплат были связаны с техническими трудностями перевода средств.

Спустя 1 год юридического противостояния стороны пришли к соглашению. Как сообщил представитель Three Dots Games на платформе Reddit, юристам команды удалось заключить мировое соглашение, которое полностью возвращает права на франшизу разработчикам. Оригинальный контракт расторгнут, что лишает издателя прав на создание сиквелов и ответвлений, а сама интеллектуальная собственность теперь принадлежит студии. Это позволит авторам развивать игровую вселенную в будущих проектах.

Согласно новым условиям, управление страницей The Muller-Powell Principle в цифровом магазине Steam полностью переходит к разработчикам. Стороны также согласовали новую схему разделения доходов. До момента полной окупаемости затрат издателя авторы будут получать 30% выручки, а компания получит 70%. После достижения окупаемости пропорция изменится в пользу создателей игры, которые будут забирать 70% от чистой прибыли, в то время как доля издателя сократится до 30%. Доля издателя будет рассчитываться из чистой выручки после вычета налогов и сопутствующих расходов. При этом доход, полученный с момента релиза игры до подписания мирового соглашения, останется у Take Aim Games, но пойдет в зачет суммы окупаемости.

По словам разработчиков, общие затраты на юридические услуги в рамках этого спора составили около 2000 долларов. Студия Three Dots Games, которая ранее была ликвидирована в Черногории, теперь планирует продолжить работу над своими проектами. Представители издательства Take Aim Games пока не прокомментировали подписание мирового соглашения публично.