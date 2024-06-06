Непредвиденная возможность или намеренный ход? Покупка "жизней" в одиночном режиме MultiVersus вызвала вопросы у игроков

Недавнее обращение разработчиков популярного файтинга MultiVersus к игрокам, в котором они поделились планами на будущие обновления, неожиданно вызвало волну недоверия и подозрений среди сообщества. Камнем преткновения стала возможность покупки дополнительных «жизней» в одиночном режиме игры, которую создатели назвали непреднамеренным багом.

Однако многие игроки не спешат верить этому объяснению. Их скептицизм подпитывается многочисленными намёками на опцию покупки «жизней», обнаруженными в пользовательском интерфейсе MultiVersus, особенно на сложности Looney в режиме Rifts.

Согласно описанию этой сложности, игроки будут ограничены определённым количеством «жизней» в день, но смогут приобрести дополнительные за внутриигровую премиум-валюту. Несмотря на то, что официальный доступ к Looney должен открыться лишь 10 июля, некоторым игрокам удалось заглянуть за кулисы благодаря случайному багу. Они обнаружили, что цена одной «жизни» составляет 49 единиц премиум-валюты (около 50 центов), а полное восстановление всех «жизней» обойдётся в 1004 единицы (примерно 10 долларов).

Эта информация посеяла серьёзные сомнения в правдивости заявления разработчиков о непреднамеренности появления опции покупки «жизней». Многие игроки склоняются к мысли, что студия изначально планировала ввести такую возможность, но в последний момент решила отказаться от неё, опасаясь негативной реакции сообщества.