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Multiversus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
4.9 65 оценок

Непредвиденная возможность или намеренный ход? Покупка "жизней" в одиночном режиме MultiVersus вызвала вопросы у игроков

Lunersun
Новости

Недавнее обращение разработчиков популярного файтинга MultiVersus к игрокам, в котором они поделились планами на будущие обновления, неожиданно вызвало волну недоверия и подозрений среди сообщества. Камнем преткновения стала возможность покупки дополнительных «жизней» в одиночном режиме игры, которую создатели назвали непреднамеренным багом.

Однако многие игроки не спешат верить этому объяснению. Их скептицизм подпитывается многочисленными намёками на опцию покупки «жизней», обнаруженными в пользовательском интерфейсе MultiVersus, особенно на сложности Looney в режиме Rifts.

Согласно описанию этой сложности, игроки будут ограничены определённым количеством «жизней» в день, но смогут приобрести дополнительные за внутриигровую премиум-валюту. Несмотря на то, что официальный доступ к Looney должен открыться лишь 10 июля, некоторым игрокам удалось заглянуть за кулисы благодаря случайному багу. Они обнаружили, что цена одной «жизни» составляет 49 единиц премиум-валюты (около 50 центов), а полное восстановление всех «жизней» обойдётся в 1004 единицы (примерно 10 долларов).

Эта информация посеяла серьёзные сомнения в правдивости заявления разработчиков о непреднамеренности появления опции покупки «жизней». Многие игроки склоняются к мысли, что студия изначально планировала ввести такую возможность, но в последний момент решила отказаться от неё, опасаясь негативной реакции сообщества.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А дальше плати подписку чтоб играть в сингл // Данил Пугачев

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вупсич пупсич

Скоро в играх специально будут делать непроходимый тупик, что бы покупали жизни.
А все игры будут по сети что бы не работали трейнеры.

0
Alex40001

эмммм... гача зельды так и сделаны

0
вупсич пупсич Alex40001

мы с тобой гачи мучи

0
Pycckuu_XAKEP

мда... в Alien shooer и Doom Ethernal доп. жизни хотя бы можно было приобрести или сохранить, имея прямые руки

0
Пользователь ВКонтакте

Возвращаемся во времена аркадных сложностей?) // Валентин Дима

0
Пользователь ВКонтакте

Нет, там скилл решал. А тут только деньги // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А, ну да // Валентин Дима

0