Повторный релиз бесплатного файтинга MultiVersus привлек в Steam почти 115 тысяч игроков

Спустя почти два года после удаления файтинга MultiVersus с известными персонажами из мультфильмов, комиксов и кино состоялся его повторный релиз. Игра с переработанным игровым балансом и еще большим количеством любимых героев стала доступна на ПК и консолях совершенно бесплатно. На удивление, повторный релиз MultiVersus прошел чрезвычайно успешно: за первые сутки игра привлекла внимание почти 115 тысяч пользователей Steam.
Согласно данным аналитической платформы SteamDB, пиковый онлайн MultiVersus в Steam всего за несколько часов достиг отметки в 114 515 игроков одновременно. Это лишь немного уступает показателям первого релиза, когда игра собрала 153 тысячи игроков. Учитывая, что файтинг теперь доступен в финальном издании и будет расширяться новым контентом, рекорд онлайна может в скором времени обновиться.
Судя по всему, игрокам понравилась релизная версия MultiVersus. Она сильно отличается от игры, которую многие видели в 2022 году, однако большинство изменений пошли ей только на пользу. Геймеры отмечают более справедливый баланс героев, действительно уникальный геймплей за каждого из них и проработанные PVE-миссии, доступные для прохождения всем желающим. Из недостатков чаще всего выделяют только навязчивые механики из других бесплатных игр, вроде ежедневных заданий.
сейчас скачаю гляну, роде вчера только вечером для пк вышла из раннего