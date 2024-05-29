Повторный релиз бесплатного файтинга MultiVersus привлек в Steam почти 115 тысяч игроков

Спустя почти два года после удаления файтинга MultiVersus с известными персонажами из мультфильмов, комиксов и кино состоялся его повторный релиз. Игра с переработанным игровым балансом и еще большим количеством любимых героев стала доступна на ПК и консолях совершенно бесплатно. На удивление, повторный релиз MultiVersus прошел чрезвычайно успешно: за первые сутки игра привлекла внимание почти 115 тысяч пользователей Steam.

Согласно данным аналитической платформы SteamDB, пиковый онлайн MultiVersus в Steam всего за несколько часов достиг отметки в 114 515 игроков одновременно. Это лишь немного уступает показателям первого релиза, когда игра собрала 153 тысячи игроков. Учитывая, что файтинг теперь доступен в финальном издании и будет расширяться новым контентом, рекорд онлайна может в скором времени обновиться.

Судя по всему, игрокам понравилась релизная версия MultiVersus. Она сильно отличается от игры, которую многие видели в 2022 году, однако большинство изменений пошли ей только на пользу. Геймеры отмечают более справедливый баланс героев, действительно уникальный геймплей за каждого из них и проработанные PVE-миссии, доступные для прохождения всем желающим. Из недостатков чаще всего выделяют только навязчивые механики из других бесплатных игр, вроде ежедневных заданий.