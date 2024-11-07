Рэйвен из DC и Марселин из "Времени Приключений" возглавят четвёртый сезон MultiVersus

Файтинг MultiVersus готовится к запуску четвёртого сезона, который стартует уже 12 ноября. На этот раз к ростеру присоединятся две новые героини — Рэйвен из комиксов DC и Марселин из «Времени Приключений». Вместе с анонсом новых персонажей разработчики из Player First Games представили геймплейный трейлер Рэйвен.

Впрочем, пополнение списка бойцов — это лишь часть грядущих обновлений. В течение сезона игроков ждут две новые карты, вдохновлённые «Временем Приключений» и «Самураем Джеком». А вот особое внимание создатели уделили режимам — Arena позволит сражаться одновременно 16 бойцам, а Fighter Road предложит новый способ разблокировки персонажей через заработок очков в матчах.

Разработчики также подготовили четыре тематических ивента, разлома и скина. При этом четвёртый сезон продлится ровно десять недель и завершится 21 января. А значит, у игроков будет достаточно времени, чтобы опробовать все новинки условно-бесплатного файтинга и как следует повеселиться на аренах с любимыми персонажами.