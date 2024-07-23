Сделка завершена: Warner Bros. стала владельцем студии Player First Games, автора MultiVersus

Warner Bros. Games объявила о приобретении студии Player First Games, известной по разработке условно-бесплатного файтинга MultiVersus. Сделка позволит укрепить сотрудничество между издателем и разработчиками популярной игры.

Руководители Player First Games Тони Хюн и Крис Уайт сохранят свои должности после завершения сделки. По их словам, интеграция в структуру Warner Bros. Games положительно скажется на развитии MultiVersus:

Наша команда рада присоединиться к семье Warner Bros. Games, и мы считаем, что это пойдёт на пользу MultiVersus в целом. Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать игровой опыт наилучшим из возможных, а более тесная интеграция с издателем позволит нам достичь этой цели быстрее.

MultiVersus вышла 28 мая этого года на ПК, PlayStation и Xbox. За это время файтинг с персонажами из вселенных Warner Bros. успел завоевать симпатии игроков — в Steam у него 78% положительных отзывов.