Muramasa: Revenant Blades выйдет 4 февраля 2027 года - Vanillaware объединит две истории в масштабный ремейк

Marvelous и Vanillaware объявили дату выхода Muramasa: Revenant Blades — обновлённой версии классического экшен-RPG Muramasa: The Demon Blade. Игра появится 4 февраля 2027 года на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и PC через Steam. Вместе с анонсом разработчики представили 12-минутный обзор игрового процесса.

Revenant Blades объединит материалы Muramasa: The Demon Blade и дополнения Genroku Legends, расширив знакомое приключение новыми возможностями. Игроков ждут шесть главных героев с собственными сюжетными линиями, причём порядок прохождения историй можно выбирать самостоятельно.

Основой игры останется динамичная боевая система с комбо, прыжками, рывками, блокированием и отражением атак. Важную роль играет показатель Духа: если полностью его израсходовать, оружие ломается. При этом убранное в ножны оружие постепенно восстанавливает запас Духа, поэтому игроку придётся грамотно чередовать обычные атаки, смену оружия и специальные приёмы.

Персонажи заметно отличаются по стилю. Кисуке и Момохиме используют разные типы мечей и могут изучить 108 тайных искусств. Окои переключается между человеческой и кошачьей формами, Гонбэ комбинирует три вида оружия, Арасимару специализируется на дальних атаках, а Раджаки способен превращаться в огромного они.

Развитие героев также связано с кузнечным делом, тренировками и амулетами. Кисуке и Момохиме смогут создавать новые мечи из душ побеждённых врагов и усиливать их, тогда как остальные персонажи получат новые навыки и улучшения характеристик.

Путешествие по Японии не ограничится сражениями. Герои смогут посещать горячие источники, готовить еду, путешествовать на паланкине и лодке, рыбачить и сталкиваться с неожиданными событиями. В игре также появится галерея с иллюстрациями, воспоминаниями и сценариями прошлых сцен.

В Северной Америке стандартное издание будет стоить $49,99 на PlayStation 5 и Nintendo Switch и $59,99 на Nintendo Switch 2. Ограниченное издание за $89,99–99,99 включает игру, артбук, CD с избранными композициями и складной экран бёбу. В Европе стандартная версия обойдётся в 49,99 евро или 44,99 фунта, а ограниченная — в 69,99 евро или 59,99 фунта.