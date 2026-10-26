Разработчики Muramasa: Revenant Blades рассказали о трудностях первого ПК-порта студии Vanillaware

Vanillaware впервые выпустит свою игру на ПК через Steam. Речь о Muramasa: Revenant Blades — обновлённой версии экшен-RPG Muramasa: The Demon Blade, которая выйдет 4 февраля 2027 года на PC, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. В интервью AUTOMATON представители разработчика и издателя Marvelous рассказали, почему решили перенести игру на новую платформу и с какими трудностями столкнулись.

По словам продюсера Marvelous Макото Сиоды, идея выпустить PC-версию появилась ещё в начале работы над обновлением. С момента выхода оригинала прошло больше десяти лет, и издатель хотел сделать игру доступной для максимально широкой аудитории. Для Vanillaware же этот проект стал первым опытом подготовки собственной игры к выпуску в Steam.

Как рассказал директор по разработке Ватару Наканиси, команде пришлось разбираться с многочисленными техническими нюансами, в том числе адаптировать управление под клавиатуру и мышь. При этом разработчики сохранили собственный движок, на котором работали версии для Wii и PlayStation Vita. Его пришлось приспосабливать к современному оборудованию, не отказываясь от технологической основы оригинала.

Muramasa: Revenant Blades сохранит сюжет и основную механику игры 2009 года. История разворачивается в Японии эпохи Гэнроку и рассказывает о ниндзя Кисуке и принцессе Момохиме, чьи судьбы связывает проклятый меч. При этом разработчики обновили графику, повысили разрешение персонажей и фонов, а также внесли изменения в игровую систему и структуру карты. Поэтому переиздание занимает промежуточное положение между ремастером и полноценным ремейком.

Отдельное внимание команда уделила производительности: авторы стремились обеспечить стабильные 60 кадров в секунду, что особенно важно для динамичного экшена с боковой прокруткой.

Выход Muramasa: Revenant Blades станет для Vanillaware важным шагом за пределы консолей. Если порт окажется успешным, у студии появится опыт выпуска игр на ПК, хотя о планах перенести другие проекты разработчики пока не сообщали.