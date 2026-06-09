Состоялся анонс ролевого экшена Muramasa: Revenant Blades для ПК и консолей Nintendo

Компании Vanillaware и Marvelous официально представили Muramasa: Revenant Blades, которая является обновленной версией знаменитого двухмерного ролевого экшена. Выпуск проекта запланирован на начало 2027 года для персональных компьютеров и консолей семейства Nintendo.

Предстоящее издание объединит в себе оригинальную игру Muramasa Rebirth и масштабное дополнение Genroku Legends, которое ранее выходило в качестве загружаемого контента. Разработчики обещают полностью обновленный визуальный стиль с поддержкой разрешения до 4K, что позволит детально рассмотреть живописные локации, созданные в традиционном японском стиле. Проект перенесет игроков в эпоху Гэнроку, где им предстоит столкнуться с многочисленными демонами, духами и другими мифическими существами.

Игровой процесс Muramasa: Revenant Blades сфокусирован на динамичных двухмерных сражениях с использованием различного холодного оружия. Игроки смогут управлять 6 разными персонажами, каждый из которых обладает собственной сюжетной линией и уникальным набором боевых приемов. В список доступных героев вошли беглый ниндзя Кисукэ, одержимая духом принцесса Момохимэ, кошка-оборотень Окои, предводитель крестьянского восстания Гонбэ, проклятый ниндзя Арасимару и юная демонесса Радзяки. В процессе прохождения предстоит улучшать навыки персонажей, ковать новые демонические клинки и использовать различные тактические уловки для победы над противниками.

Проект уже получил официальную страницу в цифровом магазине Steam, благодаря чему стали известны некоторые подробности. Локализация игры будет включать в себя перевод интерфейса и субтитров на русский язык, в то время как озвучка останется на английском и японском языках. Изданием игры на западных рынках займутся компании XSEED Games, Marvelous USA и Marvelous Europe. Помимо персональных компьютеров, проект планируется к выпуску на гибридной консоли Nintendo Switch, а также на ее будущей преемнице Nintendo Switch 2.

Согласно описанию от разработчиков, игра сохранит все особенности оригинала, включая сцены двухмерного насилия, откровенные наряды некоторых персонажей и традиционные для серии эпизоды в горячих источниках. Системные требования версии для персональных компьютеров на данный момент не объявлены и будут опубликованы ближе к дате релиза.