Muri: WildWoods выйдет 7 декабря - уютное приключение предложит очищать лес водяным пистолетом

Speldosa Interactive объявила дату выхода Muri: WildWoods — уютного приключения, в котором игрокам предстоит исследовать заражённый лес, решать головоломки и постепенно возвращать природе её прежний вид. Игра выйдет на ПК через Steam 7 декабря.

Главным героем станет маленькое существо по имени Мури, прибывшее на остров, чтобы найти источник загадочной порчи. Однако почти сразу приключение осложняется неожиданной проблемой: озорная цапля крадёт его водяной пистолет и скрывается вместе с ним в заражённых лесах Wildwoods.

Именно водяной пистолет станет одним из основных инструментов Мури. С его помощью можно очищать окружающую среду и заражённых существ, а различные режимы устройства позволят решать головоломки и открывать путь в новые области. В некоторых ситуациях придётся полагаться не на технику, а на собственные лапы.

По мере продвижения игрок будет видеть последствия своих действий: заражённые территории постепенно очищаются, а природа возвращается к прежнему состоянию. Кроме исследования леса и решения головоломок, Muri: WildWoods предложит знакомиться с местными существами и раскрывать секреты острова.

Таким образом, Speldosa Interactive делает ставку на спокойное приключение, где основой игрового процесса становятся исследование, восстановление окружающего мира и небольшие экологические головоломки. Релиз Muri: WildWoods состоится 7 декабря на ПК.