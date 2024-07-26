По мотивам Mutant Year Zero: Road to Eden выпустят анимационный фильм на Unreal Engine 5

Режиссер Хасраф Дулулл, известный по работе над фильмами "2036, происхождение неизвестно" и "За пределами Вселенной", возьмется за создание анимационного фильма по мотивам популярной игры Mutant Year Zero: Road to Eden. Лента перенесет зрителей в знакомый постапокалиптический мир, населенный мутантными животными, где два главных героя отправятся на опасное задание.

В озвучивании картины примут участие такие звезды, как Дольф Лундгрен и Йен МакЭлхинни. Создатели планируют использовать движок Unreal Engine 5, который позволит создать невероятно реалистичную графику. Точная дата выхода фильма пока неизвестна, но авторы намерены выпустить его в кинотеатрах.

Mutant Year Zero: Road to Eden, выпущенная в 2018 году, завоевала сердца игроков благодаря увлекательному сюжету, тактическим боям и атмосферному постапокалиптическому сеттингу.