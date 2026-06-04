Началось открытое тестирование карточной игры Mutate! Fight! Purr!

Украинские разработчики из Sandman Team приглашают принять участие в тестировании карточной игры Mutate! Fight! Purr!, которое только что началось в Steam. Подать заявку можно на странице игры.

Mutate! Fight! Purr! — это мрачная карточная игра о составлении колоды с элементами roguelike, наполненная религиозной сатирой и черным юмором. Вы играете за сатанинского кота, который постепенно мутирует в адское чудовище. Игра предлагает сотни карт и артефактов, которые сталкиваются и сочетаются в совершенно безумные комбинации. Авторы говорят, что вдохновлялись The Binding of Isaac и Slay the Spire.

Разработчики делают ставку на тактический геймплей, разветвленную метапрогрессию и потрясающие синергии, где каждый артефакт, мутация или карта не просто улучшает характеристики героя, а взаимодействует с другими, создавая уникальные комбинации. Это усиливается механикой компаньонов, поскольку побеждать в сражениях без союзников будет чрезвычайно сложной задачей. В целом игра обещает около 150 карт, 200 различных реликвий и десятки компаньонов и врагов.

Присоединяйтесь к тестированию на странице игры и добавьте проект в список желаний.