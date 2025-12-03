Mutation Overload - roguelike о безумном ученом, который сам усложняет себе жизнь

Вышел трейлер новой игры, где вы выбираете, каким именно образом вас будут убивать. Звучит весело, правда? Это Mutation Overload - экшен-roguelike, в котором вы играете за безумного ученого, зачищающего комнаты с помощью разнообразного вооружения. Крушить, стрелять и рубить противников — классика жанра. Но есть нюанс.

Главная фишка игры — механика мутаций. Вы сами выбираете мутацию для следующей встречи с врагами.

В ​​конце каждого уровня вам предлагается три пути. Каждый путь дарует вашим противникам определённую мутацию (и небольшую награду в качестве утешительного приза). Выбранные мутации остаются активными и на последующих уровнях. Старайтесь выбирать их с умом, чтобы преодолеть их.

Ничего страшного не происходит, когда вы умираете (разве что чувствуете себя побеждённым). Вы просто печатаете себя заново на своём 3D-принтере из плоти и крови и продолжаете получать удовольствие.

В общем, легкий дух садо-мазо, который выйдет на РC (Steam) - правда, пока неизвестно, когда.