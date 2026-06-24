Muv-Luv возвращается в новом жанре: Kalidasa at Nightmare делает ставку на тактику и безнадёжную войну с БЕТА

Издатель aNCHOR и студия fuzz объявили, что стратегическая ролевая игра Muv-Luv: Tactics – Kalidasa at Nightmare выйдет на ПК через Steam в 2027 году. Вместе с анонсом разработчики представили новый геймплейный трейлер и раскрыли первые подробности проекта.

Новая игра станет тактической RPG во вселенной Muv-Luv и сосредоточится на противостоянии человечества инопланетной угрозе БЕТА. Игрокам предстоит возглавить подразделение сил ООН, управлять пилотами тактических наземных истребителей и принимать решения, от которых будет зависеть исход миссий и судьбы подчинённых.

Авторы подчёркивают, что проект создаётся как самостоятельная история. Это означает, что познакомиться с миром Muv-Luv смогут не только давние поклонники франшизы, но и новички, ранее не знакомые с её масштабным научно-фантастическим лором.

В основе игрового процесса лежат пошаговые сражения, где ключевую роль играют позиционирование отрядов, подбор снаряжения и развитие пилотов. Разработчики также отказались от онлайн-элементов, сосредоточившись исключительно на одиночном прохождении и глубокой стратегической составляющей.

Судя по первым материалам, Muv-Luv: Tactics – Kalidasa at Nightmare стремится сохранить мрачную атмосферу оригинальной серии, но предлагает взглянуть на неё через призму масштабной тактической войны. Для франшизы это не просто очередное продолжение, а заметная попытка расширить свои жанровые границы, сохранив при этом фирменное чувство отчаяния и постоянной угрозы.