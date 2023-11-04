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MX vs. ATV Legends 28.06.2022
6.9 25 оценок

MX vs ATV Legends достигла 1 миллиона игроков и получила новый DLC GASGAS

monk70
Новости

THQ Nordic сообщила, что MX vs ATV Legends собрала более миллиона гонщиков, соревнующихся за трофеи, самые быстрые круги и самые впечатляющие трюки. Компания Rainbow Studios объявила о первом в истории франшизы MX vs ATV — добавлении мотоциклов GASGAS в и без того большую коллекцию транспортных средств MX vs ATV Legends.

Дополнение MX vs ATV Legends: GASGAS включает в себя 4 новых мотоцикла, а также официальный комплект экипировки заводской гоночной команды Troy Lee Designs RedBull GASGAS и графический комплект.

Дополнение MX vs ATV Legends: GASGAS включает в себя:

  • GASGAS MC125 2023 года (2-тактный)
  • GASGAS MC250 2023 года (2-тактный)
  • GASGAS MC250F 2023 года (4-тактный)
  • GASGAS MC450F 2023 года (4-тактный)
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
hatenemy

Ждем дополнения лифан, мотолэнд, авантис

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HomeWork

Кто тут любитель отбить свою попку?

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