MX vs ATV Legends достигла 1 миллиона игроков и получила новый DLC GASGAS

THQ Nordic сообщила, что MX vs ATV Legends собрала более миллиона гонщиков, соревнующихся за трофеи, самые быстрые круги и самые впечатляющие трюки. Компания Rainbow Studios объявила о первом в истории франшизы MX vs ATV — добавлении мотоциклов GASGAS в и без того большую коллекцию транспортных средств MX vs ATV Legends.

Дополнение MX vs ATV Legends: GASGAS включает в себя 4 новых мотоцикла, а также официальный комплект экипировки заводской гоночной команды Troy Lee Designs RedBull GASGAS и графический комплект.

Дополнение MX vs ATV Legends: GASGAS включает в себя: