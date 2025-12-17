Полигон легендарного спортсмена Тревиса Пастрана добавлен в игру про мотокросс - MX vs ATV Legends

Дополнение Pastranaland для игры MX vs ATV Legends выпущено и оно посвящено тренировочной базе легендарного гонщика и каскадера Трэвиса Пастраны. В состав DLC входят: Четыре новые трассы, охватывающие различные дисциплины: мотокросс, суперкросс, питбайки и фристайл.

Специальная зона для фристайла воссоздающая знаменитый полигон Пастраны с огромными рампами и возможностями для выполнения безумных трюков. Детализированная локация позволяющая игрокам исследовать тренировочную базу Пастраны и совершать свободные заезды.

Трэвис Пастрана - легендарный спортсмен в мире экстремальных видов спорта, прославившийся своими успехами в многочисленных дисциплинах и бесстрашными трюками, принимал участие в мотокроссе, мотофристайле, ралли и ралли-кроссе, любителям видеоигр знаком по игре Colin McRae: DiRT 2. После смерти Кена Блока продолжил выпускать видеоролики про трюки на автомобиле - Джимхана, новая часть вышла в начале декабря.

На игру действует скидка 75 %, до 18 декабря (21:00), сейчас цена 499 рублей.