Сегодня MX vs. ATV Legends получит 2 новых DLC со стартом второго сезона

Сегодня THQ Nordic и Rainbow Studios представили два дополнительных DLC для MX vs ATV: Legends Season 2 — The Compound Pack, включающих официальные испытательные площадки KTM (под названием RD Field) и ферму Рикки Кармайкла в одном большом DLC. Второй DLC — Husqvarna Pack 2023, содержит новейшие лицензированные мотоциклы Husqvarna.

Пакет Compound включает в себя 6 трасс плюс огромную локацию для свободного катания: KTM RD Field (официальный испытательный полигон KTM) включает в себя 2 трассы для суперкросса и трассу для эндуро, в то время как на ферме Рики Кармайкла есть 2 трассы для суперкросса, 1 национальная, а также огромная и обновленная зона для фрирайда, где можно выполнять безумные трюки.

В пакет Husqvarna входят новейшие модели MX 2023 года: TC125, TC250, FC250 и мощный FC450.