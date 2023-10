В MX vs ATV Legends появятся любимые фанатами треки из предыдущих частей серии ©

THQ Nordic добавляет больше контента в игру MX vs ATV Legends – Season Two с контентом от сообщества MX vs ATV. 7 любимых фанатами треков появятся в MX vs ATV Legends вместе с пакетом Throwback Tracks Pack, который появится в игре сегодня в 19:00 по московскому времени.

Пакет Throwback Tracks Pack является частью MX vs ATV Legends – Track Pass 2023 и будет выпущен в трех вариантах (первый — сегодня):