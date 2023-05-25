В MX vs ATV Legends сегодня стартует второй сезон ©

THQ Nordic и Rainbow Studios запускают второй сезон MX vs ATV Legends с захватывающими бесплатными обновлениями и новым контентом.

Обновления для всех владельцев базовой игры включают в себя улучшения производительности, исправления ошибок в сетевых и одиночных режимах, новые меню для более быстрой навигации, обновленный гараж для отображения транспортных средств, а также физические колеса Wheelie и Nose-Wheelies (только Pro Physics). Кроме того, теперь доступны новые детали для улучшения подвески (Showa, Pro Circuit, Factory Connection и Legends) и варианты экипировки (футболки, шлемы, штаны, перчатки) от различных производителей, а также совершенно новые комплекты Monster Energy и Slayco Graphic.

Уже доступно дополнение AMA Pro Motocross Championship 2023 года, включающее все 12 запланированных событий, включая бонус-трек Лоретты Линн. Игроки могут участвовать в каждом событии, доступном за два дня до соответствующих реальных гонок.

Предстоящие обновления для MX vs ATV Legends — Season Two включают дождливую погоду, фоторежим, режим повтора, совместимость с Steam Deck, дополнительное снаряжение и элементы настройки, новые анимации, такие как отрывные очки, и оптимизированное поведение ИИ для столкновений и скрабов.

Грядущий DLC для MX vs ATV Legends - Season Two включает в себя официально лицензированный состав, набор треков Throwbacks Track Pack с любимыми фанатами треками из предыдущих игр и семь новых DLC с моделями автомобилей 2023 года от основных производителей.