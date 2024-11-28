Состоялся выход гоночной игры про мотокросс - MXGP 24: The Official Game

После трехлетнего перерыва официальная игра MXGP возвращается. Все официальные мотоциклы и 20 трасс из календаря чемпионата 2024 года сделают игру невероятно реалистичной.



Играйте за любимых гонщиков: Хорхе Прадо, Джеффри Херлингс, Максим Рено и Андреа Адамо ждут вас в категориях MXGP и MX2. В игре доступно более 50 гонщиков, включая спортсменов, которые выступают за официальные команды. Среди представленных команд Red Bull KTM, Red Bull GasGas, Monster Energy Yamaha, Honda HRC, Kawasaki, Nestaan Husqvarna, Monster Energy Triumph, Fantic и Beta MRT.

Невероятно детальный режим карьеры позволит вам полностью погрузиться в чемпионат. Занимайтесь развитием команды, организовывайте расписание и выбирайте соперников. Начните как гонщик-любитель, мечтающий попасть в команду MX2, проявите себя и станьте частью MXGP.



В режиме свободной езды доступна тренировочная зона площадью 4 кв. км, где вы сможете отточить технику вождения и испытать мотоцикл на шести кольцевых трассах с разным покрытием.

MXGP — это реалистичная игра с продвинутой физикой, которая позволит вам почувствовать себя за рулем настоящего мотоцикла, а понятное управление поможет быстро освоиться даже начинающему игроку. Ну а те, кому хочется посоревноваться, могут побороться за первенство против лучших гонщиков мира в многопользовательском онлайн-режиме. Игра переведена на русский язык.