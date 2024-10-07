Встречайте первый геймплейный трейлер MXGP 24 - The Official Game

Французы из KT Racing не теряли времени даром и вместе с ребятами из Artefacts Studio приготовили настоящий подарок любителям мотокросса. Речь о MXGP 24 — The Official Game, первой игре в новой серии по мотивам знаменитого чемпионата. За издание отвечает NACON, а права на серию у них аж до 2028 года — похоже, нас ждёт долгая и увлекательная поездка.

Разработчики обещают нам двадцать реальных трасс со всего мира, возможность погонять за асов из MX2 и MXGP — и всё это с максимальной достоверностью. И это ещё не всё — MXGP 24 предложит развлечения на любой вкус: хочешь — гоняй один или по сети, а хочешь — погрузись в карьерный режим и пройди путь от новичка до чемпиона.

А когда же можно будет опробовать всё это? Ждать осталось недолго — игра выйдет в конце этого года. Причём сразу на всех современных платформах: и на компьютерах, и на PlayStation 5, и на Xbox Series S/X.