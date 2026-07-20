MXGP 26: The Official Game анонсирована для PS5, Xbox Series и ПК - серия переходит на Unreal Engine 5

Издатель Nacon и студия Artefacts Studio официально представили MXGP 26: The Official Game — новую часть серии официальных симуляторов мотокросса. Игра выйдет в октябре на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam).

Проект предложит полностью лицензированный чемпионат сезона 2026 года с участием официальных гонщиков, команд и всех 20 трасс в категориях MXGP и MX2. Одним из главных нововведений станет переход серии на Unreal Engine 5, благодаря которому разработчики обещают заметно улучшенную графику, более реалистичное освещение, детализированное окружение и обновлённые анимации спортсменов.

Не менее важной особенностью станет система динамической деформации трассы. Покрытие будет меняться в реальном времени под колёсами мотоциклов: на трассе появятся глубокие колеи и новые траектории, которые напрямую повлияют на физику управления и потребуют постоянно адаптироваться к условиям гонки.

Игроков также ждут режимы «Чемпионат», «Быстрая гонка», «Заезд на время», тренировочный «Компаунд» и многопользовательские онлайн-соревнования с глобальной таблицей лидеров. По словам разработчиков, MXGP 26 должна стать самым технологичным и реалистичным выпуском серии на сегодняшний день.