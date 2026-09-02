Nacon открыла предзаказы на MXGP 26: новый трейлер показывает геймплей на Unreal Engine 5

Nacon и студия Artefacts Software анонсировали старт предзаказов на MXGP 26: The Official Game, сопроводив это событие новым геймплейным трейлером. Релиз гоночного симулятора запланирован на 1 октября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Представленный ролик призван продемонстрировать ключевые изменения, которые ждут серию в этом году. Главный технический шаг — переход на движок Unreal Engine 5, над которым команда трудилась около года. Это позволило вывести визуальную составляющую на новый уровень, однако основное внимание разработчики уделяют не только картинке, но и геймплейным механикам.

Центральным нововведением стала система динамической деформации трассы. Теперь рельеф покрытия меняется в реальном времени по мере прохождения кругов: появляются колеи, смещаются оптимальные траектории, что напрямую влияет на поведение мотоцикла и требует от игрока постоянной адаптации стиля вождения. Физика байков и анимации гонщиков были полностью переработаны с учетом нового движка. Кроме того, погодные условия и различные типы грунта — от вулканической почвы до плотной глины и песка — теперь оказывают еще более заметное влияние на ход гонки.

В игре будет представлен официальный контент сезона 2026 года, включая такие трассы, как Барилоче (Аргентина), Риола Сардо (Сардиния), Пьетрамурата (Италия) и Локет (Чехия). В стартовых классах MXGP и MX2 появятся реальные спортсмены, среди которых Джеффри Херлингс, Лукас Кунен, Тим Гайзер и другие известные гонщики.

Для любителей кастомизации предусмотрены редактор персонажа и возможность настройки техники. В MXGP 26 представлены лицензионные мотоциклы брендов Kawasaki, Husqvarna, Yamaha, KTM и Honda, а также экипировка от Fox Racing, Alpinestars, Scott и Airoh. Предзаказы уже открыты на всех целевых платформах.