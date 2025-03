My Arms Are Longer Now - новая комедийная головоломка в которой надо управлять супердлинной рукой

Исполняя роль вора, какую лучше иметь суперспособность. Быть невидимым, возможно, это было бы очень полезно - но это не то самое, гораздо полезнее невероятно длинные руки, и технически, не просто удобная сила, но и прогрессивная.

Звучит просто глупо. И это новая игра-ограбление под названием My Arms Are Longer Now явно нацелена на комедийный аспект, как мжно себе представить.

Вы играете роль невероятно длинной эластичной руки (вы на самом деле не видите человека, прикрепленного к ней), перед которой поставлена ​​целая куча задач, связанных с кражей вещей и, в целом, невероятного хаоса.

Трейлер дает довольно хорошее представление о том, о чем игра, и она в том же духе, что и головоломки с проказами, которые полны юмора, такие как Untitled Goose Game. Действительно, Мэтью Джексон из Toot Games, разработчик, ссылается на эту игру как на источник вдохновения.

«Я думаю, что это будет весело. Есть слово, которое мы иногда злоупотребляем, когда говорим об игре. Оно отвратительное? Это атмосфера. И в этом тоже есть реальная граница, потому что если вы будете слишком отвратительны, вы вызовете у людей отвращение. А если вы не будете достаточно отвратительны, это будет казаться слишком простым и простым. Поэтому вы хотите добавить немного отвращения и в действия, и в художественный стиль, чтобы удерживать людей, верно?» - PC Gamer

Помимо главной змеиной руки, напоминающей мистера Тикла из шоу «Мистер Мэн», в игре есть «крутой детектив», который через неделю выйдет на пенсию и раскроет ваши преступные деяния, так что вам придется быть на шаг впереди.

Пока нет точной даты выхода My Arms Are Longer Now, но, несомненно, она появится тогда, когда будет готова.