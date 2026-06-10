Семейка каннибалов и парк смерти: анонсирован один из самых безумных симуляторов управления 2027 года

Издательство Raw Fury и студия Wolf & Wood представили My Cannibal Family — необычный кооперативный хоррор с элементами симулятора управления, который выйдет в 2027 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Уже сейчас для пользователей Steam доступно закрытое тестирование проекта.

На первый взгляд игра выглядит как причудливая смесь Theme Park, симулятора выживания и комедийного фильма ужасов. По сюжету главный герой оказывается брошенным умирать после контакта с загадочной светящейся слизью, но вместо смерти превращается в мутанта с ненасытным аппетитом и жаждой мести.

Игрокам предстоит строить собственный парк развлечений рядом с пустынной трассой, заманивать посетителей на аттракционы, а затем превращать их в источник ресурсов для своей растущей семьи мутантов. Днём нужно развивать инфраструктуру, собирать материалы и привлекать гостей, а ночью — устраивать охоту с помощью ловушек, оружия и скрытных атак.

Разработчики обещают полноценную сюжетную кампанию, посвящённую мести банде, которая превратила героя в монстра, а также кооператив на четырёх игроков. В игре заявлены десятки аттракционов, большое количество ловушек и оружия, возможность выращивать новых членов семьи мутантов и гибкая система строительства, позволяющая возводить сооружения даже под землёй.

На фоне множества однотипных хорроров My Cannibal Family выделяется необычной концепцией. Вместо попыток выжить игрокам предлагают самим стать главным кошмаром для окружающих, совместив чёрный юмор, строительство и охоту на посетителей в одном проекте. Судя по описанию, Raw Fury и Wolf & Wood делают ставку не столько на страх, сколько на безумную атмосферу и кооперативное веселье.