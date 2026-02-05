68 персонажей и полный хаос на арене: релизный трейлер My Hero Academia: All's Justice

Bandai Namco опубликовала финальный релизный трейлер файтинга My Hero Academia: All’s Justice, созданного по мотивам популярной аниме-франшизы. Ролик сочетает кинематографичные сцены и насыщенные геймплейные эпизоды, наглядно демонстрируя масштабные и динамичные сражения между героями и злодеями вселенной.

Игра выходит уже 6 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ключевой особенностью проекта стал внушительный ростер — в My Hero Academia: All’s Justice заявлены 68 играбельных персонажей. Разработчики подчёркивают, что ни один современный файтинг не предлагает столь обширный выбор бойцов.

Покупатели, оформившие предзаказ, получат ранний доступ к двум дополнительным персонажам. Помимо стандартного издания, Bandai Namco подготовила версии Deluxe и Ultimate. Deluxe включает игру и сезонный пропуск с пятью новыми героями и коллекционной карточкой. Ultimate, в свою очередь, дополняет этот набор эксклюзивными баннерами интерфейса и 20 косметическими комплектами.