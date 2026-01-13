Финальная война начинается: My Hero Academia: All's Justice получила кинематографичное интро

Bandai Namco и студия Byking представили зрелищный кинематографичный вступительный ролик My Hero Academia: All’s Justice — нового файтинга по популярной манге и аниме. Видео задаёт тон игре и фокусируется на событиях финальной арки, где Герои и Злодеи сходятся в решающем противостоянии.

My Hero Academia: All’s Justice — это 3D-аренный файтинг с командными боями формата «3 на 3». Игрокам предстоит пройти сюжет Финальной войны, взглянув на ключевые события с новой перспективы: от ожесточённого конфликта Бакуго с All For One до решающей борьбы Деку, в которой на кону стоят справедливость и искупление. Повествование подано в кинематографичной форме, подчёркивая масштаб и драму кульминации истории.

Проект предлагает самый крупный ростер персонажей в истории серии — с финальными и максимально раскрытыми версиями Героев и Злодеев. Боевая система делает упор на «Причуды», командную синергию и режим «Подъём», усиливающий атаки, мобильность и особые способности. Переключение между бойцами позволяет выстраивать длинные комбо и тактические связки.

Помимо сюжета, в игре есть режим «Миссия в команде», где можно прожить день ученика класса 1-А школы U.A., а также «Архивные битвы» с культовыми сражениями франшизы. Релиз My Hero Academia: All’s Justice состоится 6 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.