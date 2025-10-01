My Hero Academia: All's Justice - финальная битва героев и злодеев состоится 6 февраля 2026 года

Bandai Namco и студия Byking объявили дату выхода нового файтинга My Hero Academia: All’s Justice — игра поступит в продажу 6 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

Предзаказы уже доступны в трёх версиях. Стандартное издание включает копию игры и бонус за предзаказ — раннее открытие двух персонажей. В Deluxe Edition добавлен сезонный абонемент с пятью бойцами и коллекционной картой. Самое полное — Ultimate Edition: сезонный абонемент, более 30 уникальных костюмов, эксклюзивные баннеры HUD и дополнительные скины для Химико Тоги и Леди Нагант.

Игра предлагает масштабный 3D-файтинг 3 на 3, где фанаты смогут пережить финальную сюжетную арку My Hero Academia. Вас ждёт противостояние Деку и его союзников с величайшими злодеями, включая судьбоносную битву One For All против All For One. Сюжетный режим позволит взглянуть на события «Финальной войны» с разных сторон — от драматичного поединка Бакуго до борьбы Деку за искупление врага.

Особое внимание уделено масштабному ростеру персонажей: от всего класса 1-A и профессиональных героев вроде Мирко и Беста Джиниста до ключевых злодеев — Шигараки, Даби и самого All For One в их финальных формах. Боевая система дополнена механикой Rising, усиливающей скорость, силу и способности, что открывает простор для стратегических комбинаций.

Помимо основной кампании, доступен режим Team-Up Mission с оригинальным сценарием: игроки примерят роль студентов U.A. High, выполняя задания в виртуальном пространстве. После его прохождения откроется Archives Battle, позволяющий переигрывать культовые сражения всей истории франшизы.

My Hero Academia: All’s Justice обещает стать самым масштабным файтингом по вселенной и кульминацией истории о героях и злодеях.