Новый файтинг My Hero Academia: All's Justice обещает эпичную битву с крупнейшим ростером в истории серии

Bandai Namco официально представила My Hero Academia: All’s Justice — новый экшен-файтинг в жанре таг-тим, вдохновлённый финальными событиями знаменитого аниме и манги. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S и обещает стать не просто адаптацией последних арок, но и предложит уникальный взгляд на завершение истории, созданный специально для игры.

All’s Justice строится вокруг командных боёв 3 на 3, в которых игроки смогут формировать собственный отряд из героев и злодеев, свободно переключаться между ними во время сражения и выстраивать мощные комбо-атаки, используя особенности и способности каждого участника. Система боя создана с акцентом на доступность и динамику, чтобы игра была понятна новичкам, но при этом дарила глубокую стратегическую составляющую фанатам жанра.

По словам продюсера проекта Аобы Миядзаки, особое внимание уделено механике "Rising" — новой системе, позволяющей временно раскрыть весь потенциал персонажа, усиливая его способности до экстремума. Это даёт сражениям эмоциональный накал и ощущение подлинной кульминации.

Одним из главных козырей игры стал самый большой ростер в истории серии: все ученики, включая класс 1-A, а также многие ключевые герои и злодеи, появятся в игре с детально воссозданными особенностями. Каждое "причудливое" умение (Quirk) реализовано с верностью оригиналу, что позволит игрокам почувствовать себя частью эпической истории.

My Hero Academia: All’s Justice станет важной вехой как для фанатов франшизы, так и для любителей ярких командных файтингов. Альтернативный финал, доступный геймплей, зрелищные способности и рекордное количество персонажей обещают сделать игру одним из самых запоминающихся релизов по мотивам аниме.