Хороший мальчик: анонсирована игра про умершего корги, который ищет способ вернуться к хозяину

После успеха игры Stray, в которой котенок ищет свою семью в мире роботов, интерес к проектам с животными только вырос. И совсем недавно анонсировали новую игру My Little Puppy от студии Dreamotion Inc.,

В My Little Puppy игроки возьмут на себя роль вельш-корги по кличке Бон-гу. История начинается непросто: восьмилетний Бон-гу попадает в приют после того, как его семья отказалась от него. Однако ему повезло — его взял человек, к которому он сразу проникся доверием. С тех пор Бон-гу жил радостной жизнью, полной игр и простых собачьих удовольствий. После его смерти он попадает в собачий рай, ведь как всем известно именно туда и попадают все собаки, но однажды чувствует знакомый запах — и отправляется на поиски своего хозяина.

Разработчики обещают трогательную историю, наполненную как веселыми, так и грустными моментами, где финал будет счастливым.