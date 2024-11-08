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My Little Puppy 2025 г.
Адвенчура, Инди, От третьего лица
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Хороший мальчик: анонсирована игра про умершего корги, который ищет способ вернуться к хозяину

butcher69
Новости

После успеха игры Stray, в которой котенок ищет свою семью в мире роботов, интерес к проектам с животными только вырос. И совсем недавно анонсировали новую игру My Little Puppy от студии Dreamotion Inc.,

+ ещё 6 картинок

В My Little Puppy игроки возьмут на себя роль вельш-корги по кличке Бон-гу. История начинается непросто: восьмилетний Бон-гу попадает в приют после того, как его семья отказалась от него. Однако ему повезло — его взял человек, к которому он сразу проникся доверием. С тех пор Бон-гу жил радостной жизнью, полной игр и простых собачьих удовольствий. После его смерти он попадает в собачий рай, ведь как всем известно именно туда и попадают все собаки, но однажды чувствует знакомый запах — и отправляется на поиски своего хозяина.

Разработчики обещают трогательную историю, наполненную как веселыми, так и грустными моментами, где финал будет счастливым.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Anton Vasiljev

Я В ИГРЫ ИГРАЮ, ЧТОБЫ ПЛАКАТЬ ЧТО ЛИ? Вы нормальные там вообще?

7
shurasick876

Они бы ещё вместо корги акита-ину сделали.

0
Пользователь ВКонтакте

А как же недавно вышедший little kitty in big city // Андрей Витальевич

1
TRADS80

я от одного заголовка разрыдался.

1
UnRus

Т.е. в игре корги, как своего персонажа, можно будет убивать снова и снова, самыми разными способами...

Это просто мечта а не игра!

0
D7_Pony

Не осуждаем, реинкарнацию одобряем

0
Рикочико

My little cringe.

-1