Хороший мальчик: анонсирована игра про умершего корги, который ищет способ вернуться к хозяину

После успеха игры Stray, в которой котенок ищет свою семью в мире роботов, интерес к проектам с животными только вырос. И совсем недавно анонсировали новую игру My Little Puppy от студии Dreamotion Inc.,
В My Little Puppy игроки возьмут на себя роль вельш-корги по кличке Бон-гу. История начинается непросто: восьмилетний Бон-гу попадает в приют после того, как его семья отказалась от него. Однако ему повезло — его взял человек, к которому он сразу проникся доверием. С тех пор Бон-гу жил радостной жизнью, полной игр и простых собачьих удовольствий. После его смерти он попадает в собачий рай, ведь как всем известно именно туда и попадают все собаки, но однажды чувствует знакомый запах — и отправляется на поиски своего хозяина.
Разработчики обещают трогательную историю, наполненную как веселыми, так и грустными моментами, где финал будет счастливым.
Я В ИГРЫ ИГРАЮ, ЧТОБЫ ПЛАКАТЬ ЧТО ЛИ? Вы нормальные там вообще?
Они бы ещё вместо корги акита-ину сделали.
А как же недавно вышедший little kitty in big city // Андрей Витальевич
я от одного заголовка разрыдался.
Т.е. в игре корги, как своего персонажа, можно будет убивать снова и снова, самыми разными способами...
Это просто мечта а не игра!
Не осуждаем, реинкарнацию одобряем
My little cringe.