Время собирать пластик: очаровательная выдра наводит порядок в анонсирующем трейлере My Otter Friends

Студия Polygoat официально анонсировала My Otter Friends - уютное приключение. Дебютный трейлер игры был представлен в рамках онлайн-презентации The MIX Summer Game Showcase 2026.
Спасение затопленного острова
Главным героем игры станет маленькая выдра. Игрокам предстоит исследовать живописный архипелаг, пострадавший от масштабного наводнения. Вода уничтожила дома местных обитателей, разбросала мусор и разлучила семьи диких животных.
Ключевые особенности игры
- Свобода перемещения: выдра умеет плавать, нырять в подводные пещеры, лазать по скалам и находить секретные тропы.
- Восстановление экологии: игрокам нужно собирать пластик, расчищать завалы и убирать мусор, чтобы природа снова зацвела.
- Помощь животным: предстоит находить пострадавших зверей, воссоединять семьи и отводить их в безопасные места.
- Строительство и крафт: ремонт разрушенных мостов, птичьих домиков и убежищ открывает новые зоны для исследования.
Точная дата релиза пока не объявлена, однако проект уже можно добавить в список желаемого.