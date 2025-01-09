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My Summer Car 24.10.2016
Симулятор, Инди, Автомобили, От первого лица
9.3 12 079 оценок

Гоночная песочница My Summer Car покинула ранний доступ Steam и получила задорный релизный трейлер

butcher69
Новости

Гоночная песочница с открытым миром My Summer Car покинула ранний доступ Steam спустя восемь лет после релиза. За все это время игра собрала впечатляющий рейтинг в 94% на основе более 77 тысяч отзывов.

Разработчики заверили, что продолжат поддерживать проект, выпуская патчи с исправлениями и улучшениями. Однако крупных обновлений и новых функций больше не планируется. Основное внимание команды теперь сосредоточено на разработке полноценного продолжения My Summer Car.

Игра представляет собой симулятор владения собственным автомобилем, предлагая игрокам не только участвовать в ралли и исследовать открытый мир, но и заниматься ремонтом, тюнингом и решением бытовых задач. Среди особенностей проекта — случайные события и функция перманентной смерти, которая добавляет реалистичности и напряженности.

3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Shadrad

Ждем My Winter Car

2
Big and Fat

Не прошло и 10 лет... Ну 8 точно.

1
bubenson

Чудная зверушка

0
Shakodzyn

Гоночная?) Ты раньше под карчем откиснешь, чем в гонках поучавствуешь.

0