Гоночная песочница My Summer Car покинула ранний доступ Steam и получила задорный релизный трейлер

Гоночная песочница с открытым миром My Summer Car покинула ранний доступ Steam спустя восемь лет после релиза. За все это время игра собрала впечатляющий рейтинг в 94% на основе более 77 тысяч отзывов.

Разработчики заверили, что продолжат поддерживать проект, выпуская патчи с исправлениями и улучшениями. Однако крупных обновлений и новых функций больше не планируется. Основное внимание команды теперь сосредоточено на разработке полноценного продолжения My Summer Car.

Игра представляет собой симулятор владения собственным автомобилем, предлагая игрокам не только участвовать в ралли и исследовать открытый мир, но и заниматься ремонтом, тюнингом и решением бытовых задач. Среди особенностей проекта — случайные события и функция перманентной смерти, которая добавляет реалистичности и напряженности.