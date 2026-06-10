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My Time at Evershine 2026 г.
Адвенчура
8.1 35 оценок

Авторы My Time at Evershine выпустили свежий трейлер и показали стенд на Nintendo Play Days

Апчхий Апчхий

Красочный симулятор жизни My Time at Evershine обзавелся новым официальным трейлером. Разработчики из Pathea Games уже предлагают игрокам поближе познакомиться с атмосферой проекта, ключевая цель которого — подарить пользователям виртуальный уголок, способный стать для них настоящим домом.

В свежем видеоролике авторы делают ставку на демонстрацию визуального стиля и ключевых элементов игрового процесса. Проект продолжает традиции серии, предлагая взглянуть на развитие знакомых механик в обновленном и еще более масштабном сеттинге.

Помимо релиза трейлера, студия поделилась успехами с полей игровых выставок. Проект получил официальное приглашение на мероприятие Nintendo's Play Days, где разработчики организовали собственный тематический стенд и представили живые фотографии с места событий.

В заключение авторы призвали сообщество делиться отзывами в комментариях и активно добавлять My Time at Evershine в список желаемого в Steam. По словам создателей, поддержка аудитории на этом этапе напрямую влияет на итоговые масштабы игры перед ее полноценным релизом.

Мероприятия Трейлеры
5
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
QuerulousLytton

Визуальный стиль прикольный, но в очередной симулятор/выживалку мне как-то не очень хочется играть