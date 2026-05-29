Разработчики My Time at Evershine рассказали о переработке системы свиданий

Студия Pathea Games поделилась свежим майским блогом разработки My Time at Evershine. В этот раз авторы подробно остановились на системе свиданий и встреч, которую они хотят сделать более естественной и динамичной по сравнению с тем, что было в Portia и Sandrock. Главная задача команды - уйти от механики, когда для построения отношений достаточно было просто заваливать персонажей комплиментами и подарками.

Как будут устроены свидания

Для встреч в игре заготовлены специальные локации - тихие места у озера, цветочные поля и другие потаенные уголки, где можно посидеть и пообщаться. Однако теперь свидание может пойти не по плану. Поселенцы начнут чутко реагировать на выбор реплик в диалогах. Ваше остроумие и внимательность помогут завоевать их расположение, а вот если вы начнете говорить невпопад и не уловите атмосферу разговора, это оттолкнет партнера. Более того, персонажи могут решить, что у них есть дела поважнее, и просто уйдут со свидания раньше времени. При этом количество шансов завоевать сердце избранника на каждой встрече будет строго ограничено.

Сами темы разговоров будут углубляться по мере сближения. Разработчики приводят в пример персонажа по имени Хуа: в самом начале знакомства она будет готова обсуждать лишь поверхностные темы и жизнь на фронтире. Со временем она начнет делиться своими глубинными убеждениями, которые сформировали ее как личность. Игроку придется решать, как на это отвечать - говорить правду или просто поддакивать.

Подарки, близость и система измен

Дарить подарки всё еще можно, но с ограничением - не более одного за свидание. При этом правильный жест в нужный момент будет иметь решающее значение. По мере развития отношений откроются новые виды интимного взаимодействия: возможность прислониться друг к другу, объятия и поцелуи. Авторы отмечают, что добавят максимум романтики, насколько это возможно в рамках подросткового возрастного рейтинга «12+».

Важное предупреждение касается тех, кто решит завести свидания на стороне, уже будучи в браке. В Evershine за это предусмотрены последствия. Если партнер узнает об интрижке, игроку придется столкнуться со всей серьезностью ситуации.

Текущий статус разработки

Команда честно отчиталась о том, на каком этапе находится создание этой системы:

Готово:

Построены локации для свиданий.

Внедрены динамичные диалоги и шкала настроения NPC.

Реализованы интимные взаимодействия (возможность прислониться друг к другу).

Создана основа для системы разговоров.

В процессе / Планируется:

Визуальная полировка сцен свиданий, интимных взаимодействий и работы камеры.

Расширение контента диалогов и создание более крупных баз тем.

Разработка механики ревности, включая триггеры и реакции персонажей.

Эффекты погоды: изменение хода свидания в зависимости от погоды.

Главная цель разработчиков — сделать так, чтобы персонажи ощущались живыми людьми, друзьями и компаньонами, а не просто персонажами, которые выдают задания.