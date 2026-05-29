Разработчики My Time at Evershine рассказали о переработке системы свиданий

Студия Pathea Games поделилась свежим майским блогом разработки My Time at Evershine. В этот раз авторы подробно остановились на системе свиданий и встреч, которую они хотят сделать более естественной и динамичной по сравнению с тем, что было в Portia и Sandrock. Главная задача команды - уйти от механики, когда для построения отношений достаточно было просто заваливать персонажей комплиментами и подарками.
Как будут устроены свидания
Для встреч в игре заготовлены специальные локации - тихие места у озера, цветочные поля и другие потаенные уголки, где можно посидеть и пообщаться. Однако теперь свидание может пойти не по плану. Поселенцы начнут чутко реагировать на выбор реплик в диалогах. Ваше остроумие и внимательность помогут завоевать их расположение, а вот если вы начнете говорить невпопад и не уловите атмосферу разговора, это оттолкнет партнера. Более того, персонажи могут решить, что у них есть дела поважнее, и просто уйдут со свидания раньше времени. При этом количество шансов завоевать сердце избранника на каждой встрече будет строго ограничено.
Сами темы разговоров будут углубляться по мере сближения. Разработчики приводят в пример персонажа по имени Хуа: в самом начале знакомства она будет готова обсуждать лишь поверхностные темы и жизнь на фронтире. Со временем она начнет делиться своими глубинными убеждениями, которые сформировали ее как личность. Игроку придется решать, как на это отвечать - говорить правду или просто поддакивать.
Подарки, близость и система измен
Дарить подарки всё еще можно, но с ограничением - не более одного за свидание. При этом правильный жест в нужный момент будет иметь решающее значение. По мере развития отношений откроются новые виды интимного взаимодействия: возможность прислониться друг к другу, объятия и поцелуи. Авторы отмечают, что добавят максимум романтики, насколько это возможно в рамках подросткового возрастного рейтинга «12+».
Важное предупреждение касается тех, кто решит завести свидания на стороне, уже будучи в браке. В Evershine за это предусмотрены последствия. Если партнер узнает об интрижке, игроку придется столкнуться со всей серьезностью ситуации.
Текущий статус разработки
Команда честно отчиталась о том, на каком этапе находится создание этой системы:
Готово:
- Построены локации для свиданий.
- Внедрены динамичные диалоги и шкала настроения NPC.
- Реализованы интимные взаимодействия (возможность прислониться друг к другу).
- Создана основа для системы разговоров.
В процессе / Планируется:
- Визуальная полировка сцен свиданий, интимных взаимодействий и работы камеры.
- Расширение контента диалогов и создание более крупных баз тем.
- Разработка механики ревности, включая триггеры и реакции персонажей.
- Эффекты погоды: изменение хода свидания в зависимости от погоды.
Главная цель разработчиков — сделать так, чтобы персонажи ощущались живыми людьми, друзьями и компаньонами, а не просто персонажами, которые выдают задания.
Еще было бы здорово, чтобы разнообразные диалоги после свадьбы не заканчивались. А то потом супруг как болванчик становится. Что-то вроде делает, но выдает одни и те же фразы. Ну и квесты поинтересней. Мне в Сандроке кв у Логана нравился и у Фанга, но все равно было как-то вяленько.
Что сделают с детьми, интересно. В Сандроке малыш вырастал, но с другими детьми не общался... Бегал как угорелый по всему городу) Хочется в школу отправить.
Интересная серия игр. И вроде простые игры, но затягивают. // Сергей Максимов