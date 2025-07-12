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My Time at Evershine 2026 г.
Адвенчура
8.3 28 оценок

Вперед в Evershine: новый трейлер раскрывает масштабное будущее серии My Time

butcher69 butcher69

Pathea Games представила свежий трейлер My Time at Evershine — самой амбициозной части в серии симуляторов жизни и RPG. Новый ролик дает первый полноценный взгляд на масштаб приключений, ожидающих игроков в этой главе, развивающей идеи My Time at Portia и My Time at Sandrock.

В My Time at Evershine игроку предстоит роль не просто строителя, а губернатора нового поселения на северной окраине мира. Вы начинаете с костра, но именно ваши решения будут определять облик будущего города, его судьбу и безопасность. Вместо ручного сбора ресурсов — стратегическое мышление и управление целым обществом. NPC теперь не просто декорации — они живут, работают, устают и ждут от вас внимания.

Сюжет ведет в Северную Эуфалу, где назревает конфликт с Империей Дувос. Вам предстоит развивать Эвершайн — один из ключевых городов в противостоянии, набирая поселенцев и защищая рубежи Альянса Свободных городов.

Технически это самая продвинутая часть серии: новый графический стиль, захват движения, улучшенная анимация и реалистичное окружение. Впервые появится кооператив на 4 игрока, с общей экономикой и синхронным прогрессом. Кампанию можно пройти вместе, делясь приключениями и ресурсами.

Ключевые особенности:

  • 40+ часов сюжета с уникальным антагонистом
  • Углубленные отношения с персонажами и системой усталости
  • Возможность романтических линий с 8–10 героями
  • Управление ресурсами, строительством и поселением через настраиваемых NPC
  • Исследование, приручение животных и борьба за влияние в регионе
  • Поддержка модов с первого дня — в одиночку и в онлайне

Дата релиза еще не объявлена, но My Time at Evershine выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC. Новый трейлер уже обещает, что нас ждет не просто продолжение, а качественный рывок вперед — и в жанре симуляторов, и в RPG.

13
7
My Time at Evershine
2026 г.
Комментарии: 7
Ваш комментарий
shurasick876

Чё та стало уж очень похоже на корейское или китайское аниме.

2
Alex40001

https://store.steampowered.com/app/237870/Planet_Explorers/?curator_clanid=33359871

Alex40001

жаль что стиль поменяли...

но возможно расскажут историю "постарше"

Nodas

как по мне даже лучше стало из за изменения стиля

Пользователь ВКонтакте

Зачем в заблуждение вводите? Ничего нового тут нет. // Евгений Булин

Добрый_бобер

Короче, они в третий раз делают ту же самую игру, просто с другим визуалом

Ivan313

А в каком месте этот трейлер новый ? я его пол года-год назад видел