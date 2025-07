Вперед в Evershine: новый трейлер раскрывает масштабное будущее серии My Time

Pathea Games представила свежий трейлер My Time at Evershine — самой амбициозной части в серии симуляторов жизни и RPG. Новый ролик дает первый полноценный взгляд на масштаб приключений, ожидающих игроков в этой главе, развивающей идеи My Time at Portia и My Time at Sandrock.

В My Time at Evershine игроку предстоит роль не просто строителя, а губернатора нового поселения на северной окраине мира. Вы начинаете с костра, но именно ваши решения будут определять облик будущего города, его судьбу и безопасность. Вместо ручного сбора ресурсов — стратегическое мышление и управление целым обществом. NPC теперь не просто декорации — они живут, работают, устают и ждут от вас внимания.

Сюжет ведет в Северную Эуфалу, где назревает конфликт с Империей Дувос. Вам предстоит развивать Эвершайн — один из ключевых городов в противостоянии, набирая поселенцев и защищая рубежи Альянса Свободных городов.

Технически это самая продвинутая часть серии: новый графический стиль, захват движения, улучшенная анимация и реалистичное окружение. Впервые появится кооператив на 4 игрока, с общей экономикой и синхронным прогрессом. Кампанию можно пройти вместе, делясь приключениями и ресурсами.

Ключевые особенности:

40+ часов сюжета с уникальным антагонистом

Углубленные отношения с персонажами и системой усталости

Возможность романтических линий с 8–10 героями

Управление ресурсами, строительством и поселением через настраиваемых NPC

Исследование, приручение животных и борьба за влияние в регионе

Поддержка модов с первого дня — в одиночку и в онлайне

Дата релиза еще не объявлена, но My Time at Evershine выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC. Новый трейлер уже обещает, что нас ждет не просто продолжение, а качественный рывок вперед — и в жанре симуляторов, и в RPG.