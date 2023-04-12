My Time at Sandrock 26.05.2022
7.7 67 оценок

Для My Time at Sandrock вышло крупное обновление с сюжетным и игровым контентом

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butcher69
Новости

Игра My Time at Sandrock, которая в настоящее время находится в раннем доступе Steam, получила крупное обновление, получившее название "Достать ножи".

Обновление Knives Out добавляет множество новых видов оружия - отсюда и название - и совершенно новую систему брака.

Не говоря уже о браке и больших ножах, My Time at Sandrock (продолжение My Time at Portea) также содержит новые подземелья. Это может быть симулятор жизни/фермерства, но здесь также есть монстры, которых нужно уничтожать. Будем надеяться, что среди них нет недавно вышедших замуж.

Однако вам не обязательно сражаться только с монстрами, обновление также позволяет вам объединяться с NPC для поединков. Ваша общая цель по-прежнему заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в умирающий город Сандрок, но это должно добавить немного больше глубины.

Трейлеры Обновления
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