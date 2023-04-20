My Time at Sandrock получит версию для Nintendo Switch - авторы показали кинематографичный трейлер ©

Вчера компания Pathea Games подтвердила, что этим летом на Switch выйдет игра My Time at Sandrock.

Изначально мы узнали об этой игре еще в 2020 году. Игра вышла на ПК около года назад, и с тех пор Pathea Games работает над наполнением игры различным контентом и ее переносом на Switch.

My Time at Sandrock происходит в благополучном постапокалиптическом мире через 300 лет после того, как День бедствия уничтожил большинство современных технологий.

Приняв предложение стать новым строителем в Сандроке, вы прибудете в дикий и суровый город-государство, где вам и вашим надежным инструментам предстоит восстановить общину до ее былого величия. Собирайте ресурсы для строительства машин, дружите с местными жителями и защищайте Сандрок от монстров - и все это, спасая город от экономического краха!