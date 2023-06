My Time at Sandrock выйдет из раннего доступа 26 сентября ©

PM Studios и Pathea Games сегодня раскрыли окончательную дату выхода версии игры My Time at Sandrock для консолей и ПК, а также поделились новостями о физическом релизе. Выход игры ожидается 26 сентября 2023 года.

My Time at Sandrock, продолжение My Time at Portia, является приключенческой ролевой игрой. Проект был профинансирован на Kickstarter несколько лет назад.

My Time at Sandrock опирается на корни, заложенные в My Time at Portia, и представляет собой эпическое приключение со множеством возможностей, которые придутся по вкусу любому геймеру. Будь то совсем новичок или опытный ветеран, здесь найдется что-то интересное для каждого

My Time at Sandrock добавит многопользовательский кооперативный режим позднее в 2023 году. Сначала он появится на ПК, но позже игроки на консолях получат доступ к нему бесплатно.