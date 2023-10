Обзорный трейлер песочницы My Time At Sandrock рассказывает о настройке персонажей, мероприятиях в открытом мире ©

Разработчик Pathea недавно представил новый трейлер игрового процесса My Time at Sandrock, духовного преемника My Time at Portia, в котором освещается все: от настройки персонажа до того, как все происходит в открытом мире, и многое другое.

Игроки начинают с создания собственного персонажа с выбором кожи, волос и стилей, чтобы лучше выразить себя в этом мире. Геймплей вращается вокруг строительства города с новыми постройками и улучшения существующих построек с помощью строительных инструментов и различных ресурсов. В трейлере показано, как персонаж игрока исследует пещеры и пустыни в поисках этих ресурсов, и будут моменты, когда вам придется сражаться с разными существами, чтобы заполучить что-то ценное.

Помимо грабежей и строительства построек, построение значимых отношений также станет неотъемлемой частью игрового цикла. Вы можете участвовать в различных разговорах, дарить подарки и играть в мини-игры со своими игровыми товарищами, чтобы построить эти отношения.

My Time at Sandrock выйдет для всех основных консольных платформ и ПК 2 ноября 2023 года.