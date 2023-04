Песочница My Time at Sandrock появится на Switch, PlayStation и Xbox этим летом ©

Издательство PM Studios объявило, что игра My Time at Sandrock, разработанная Pathea Games, будет выпущена для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch летом 2023 года. В настоящее время она доступна на ПК в раннем доступе Steam.

My Time at Sandrock должна была стать DLC для My Time at Portia, но проект стал намного больше, и его решили сделать полноценным продолжением. Игра по-прежнему вдохновлена Dark Cloud 2 и серией Harvest Moon, но на этот раз они стремятся сосредоточиться на повествовании и создать каждого NPC в городе. Эта часть будет включать кампанию, ориентированную на одного игрока, но вы можете пригласить других игроков в свою игру с элементами многопользовательской игры.

Во время игры игроки берут на себя роль Строителя, только что прибывшего в Сандрок, который в настоящее время находится в плачевном состоянии. Игроки будут стремиться превратить его в процветающую деревню, выполняя задания, и в игре будет финал. Дополнительные настройки игрового процесса были добавлены из My Time at Portia, поэтому вернувшиеся игроки обнаружат, что игровой процесс реализован на основе отзывов. В игре будет боевая система и возможность завести роман с некоторыми неигровыми персонажами. Кроме того, ожидается игровое время около 60 часов.