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My Time at Sandrock 26.05.2022
Адвенчура, Инди, Строительство, От третьего лица
8.4 150 оценок

Симулятор жизни My Time At Sandrock получил крупное контентное обновление и новый трейлер

butcher69
Новости

С момента запуска в прошлом месяце компания Pathea улучшала все аспекты своего симулятора жизни My Time At Sandrock (продолжение успешного My Time at Portia).

Сегодня было выпущено первое контентное обновление для консолей и ПК, содержащее более 380 исправлений и улучшений игры, а также новые функции. Вот основные изменения и улучшения:

  • Добавлена возможность для игроков заводить детей с NPC и воспитывать их от младенчества до подросткового возраста и далее.
  • Экипировка NPC и новая косметика.
  • Новое подземелье Northern Starship Hazardous Ruins, которое нужно преодолеть.
  • Десятки новых побочных миссий для персонажей NPC.
  • Миссии, которые игроки должны выполнить после заключения брака.
  • Новая функция "Гардероб", позволяющая игрокам легче менять наряды.

Полный список изменений и улучшений доступен на странице игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Jarvis666

У них там есть оф. скрин, где 2 тëлки целуются. Значит это контора толерастов.

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Cadavr3

О гречневый порвался ) Тряску угомоните, пожалуйста.

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