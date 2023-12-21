Симулятор жизни My Time At Sandrock получил крупное контентное обновление и новый трейлер

Сиквел My Time at Portia.

Вам предложили работу в городе-государстве под названием Сэндрок. Возьмите на себя роль молодого Строителя, которого отправляют в дикий и суровый городской пейзаж. Вам и вашим доверенным инструментам предстоит собирать ресурсы, строить механизмы и пытаться починить свою мастерскую, а также спасти город от пасти экономической разрухи и нескольких других неожиданных трудностей.