Симулятор жизни My Time At Sandrock получил крупное контентное обновление и новый трейлер

С момента запуска в прошлом месяце компания Pathea улучшала все аспекты своего симулятора жизни My Time At Sandrock (продолжение успешного My Time at Portia).

Сегодня было выпущено первое контентное обновление для консолей и ПК, содержащее более 380 исправлений и улучшений игры, а также новые функции. Вот основные изменения и улучшения:

Добавлена возможность для игроков заводить детей с NPC и воспитывать их от младенчества до подросткового возраста и далее.

Экипировка NPC и новая косметика.

Новое подземелье Northern Starship Hazardous Ruins, которое нужно преодолеть.

Десятки новых побочных миссий для персонажей NPC.

Миссии, которые игроки должны выполнить после заключения брака.

Новая функция "Гардероб", позволяющая игрокам легче менять наряды.

Полный список изменений и улучшений доступен на странице игры.