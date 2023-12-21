Симулятор жизни My Time At Sandrock получил крупное контентное обновление и новый трейлер

С момента запуска в прошлом месяце компания Pathea улучшала все аспекты своего симулятора жизни My Time At Sandrock (продолжение успешного My Time at Portia).
Сегодня было выпущено первое контентное обновление для консолей и ПК, содержащее более 380 исправлений и улучшений игры, а также новые функции. Вот основные изменения и улучшения:
- Добавлена возможность для игроков заводить детей с NPC и воспитывать их от младенчества до подросткового возраста и далее.
- Экипировка NPC и новая косметика.
- Новое подземелье Northern Starship Hazardous Ruins, которое нужно преодолеть.
- Десятки новых побочных миссий для персонажей NPC.
- Миссии, которые игроки должны выполнить после заключения брака.
- Новая функция "Гардероб", позволяющая игрокам легче менять наряды.
Полный список изменений и улучшений доступен на странице игры.
У них там есть оф. скрин, где 2 тëлки целуются. Значит это контора толерастов.
О гречневый порвался ) Тряску угомоните, пожалуйста.