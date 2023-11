Строительная песочница My Time at Sandrock вышла из раннего доступа

Focus Entertainment, PM Studios и Pathea Games сообщили о выходе ролевой игры My Time at Sandrock, вдохновленной Диким Западом, на ПК, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One и PlayStation 5.

My Time at Sandrock - продолжение отмеченной наградами и многомиллионными продажами симулятора песочницы My Time at Portia - выходит на всех форматах после успешного прохождения в раннем доступе в Epic Games Store и Steam.

Как показано в новом релизном трейлере, My Time At Sandrock - это захватывающие приключения, увлекательные задания, яркие персонажи и потрясающее дополнение к кооперативному мультиплееру на ПК, которое будет доступно в виде бесплатного обновления для консолей летом 2024 года. Ниже вы можете ознакомиться с кратким описанием ключевых особенностей игры: