Финская зима без пощады: в Steam внезапно вышла My Winter Car

В Steam без лишнего шума состоялся релиз My Winter Car — долгожданного сиквела культовой My Summer Car. Новая игра переносит знакомую формулу автомобильного выживания в суровые финские морозы и делает её ещё беспощаднее. Проект уже доступен для покупки по цене 550 рублей и с первых минут даёт понять: пощады не будет.

Как и прежде, игрок собирает автомобиль практически с нуля, охотясь за сотнями деталей, экономя каждый заработанный рубль и решая, каким станет его машина — развалюхой для повседневных поездок, раллийным монстром, тюнинг-проектом или аккуратно восстановленным ретро-авто с историческими номерами.

Главное новшество — зима. Температура тела героя постоянно падает, ночи тянутся бесконечно, а обледеневшие трассы, заснеженные лесные дороги и ледовые переправы превращают любую поездку в рискованное испытание. Ошибка может стоить не только денег, но и жизни: система перманентной смерти никуда не делась.

Ранний доступ My Winter Car предлагает почти 200 уникальных автодеталей, продвинутую симуляцию двигателя и поломок, технику 60–90-х годов, подработки, ралли и кольцевые гонки, реалистичную полицию и поддержку рулей с «механикой». Разработчики честно предупреждают: игра рассчитана на ветеранов My Summer Car — для новичков она может оказаться чрезмерно жестокой.