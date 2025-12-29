ЧАТ ИГРЫ
My Winter Car 29.12.2025
Адвенчура, Симулятор, Инди, Автомобили, От первого лица, Песочница
7.6 29 оценок

Финская зима без пощады: в Steam внезапно вышла My Winter Car

butcher69 butcher69

В Steam без лишнего шума состоялся релиз My Winter Car — долгожданного сиквела культовой My Summer Car. Новая игра переносит знакомую формулу автомобильного выживания в суровые финские морозы и делает её ещё беспощаднее. Проект уже доступен для покупки по цене 550 рублей и с первых минут даёт понять: пощады не будет.

Первые 10 минут по заснеженным дорогам My Winter Car

Как и прежде, игрок собирает автомобиль практически с нуля, охотясь за сотнями деталей, экономя каждый заработанный рубль и решая, каким станет его машина — развалюхой для повседневных поездок, раллийным монстром, тюнинг-проектом или аккуратно восстановленным ретро-авто с историческими номерами.

Главное новшество — зима. Температура тела героя постоянно падает, ночи тянутся бесконечно, а обледеневшие трассы, заснеженные лесные дороги и ледовые переправы превращают любую поездку в рискованное испытание. Ошибка может стоить не только денег, но и жизни: система перманентной смерти никуда не делась.

Ранний доступ My Winter Car предлагает почти 200 уникальных автодеталей, продвинутую симуляцию двигателя и поломок, технику 60–90-х годов, подработки, ралли и кольцевые гонки, реалистичную полицию и поддержку рулей с «механикой». Разработчики честно предупреждают: игра рассчитана на ветеранов My Summer Car — для новичков она может оказаться чрезмерно жестокой.

Комментарии:  8
Пользователь ВКонтакте

А русские волки в ней есть?) // Николай Пушкарёв

Пользователь ВКонтакте

Дык это ж не финляндия... // Енот Важный

ОгурчикЮрец

Красавчик, моды слепил в кучу, и выпустил игру.

Надо купить :D

Посмотрел стримы, игра вообще как будто не изменилась.

Модами и то прошлую часть интересней можно сделать было. Нет, спасибо, брать не хочу.

Ему походу и ИИ не помог.

VainOsmund

ждем пиратку

борад

когда пиратка?)

Sans в саммаре

скинь пиратку

Стас Скрябин

Когда пиратка?

TawdryDynamite

когда пиратка будет

